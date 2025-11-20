Студио Actualno:

Генерал Божигол: Държавата трябва да дава по-сериозни средства за футбола – без нейна помощ няма как да стане

20 ноември 2025, 10:31 часа 216 прочитания 0 коментара
Бившият национал на България Валери Божинов коментира представянето на „лъвовете“ в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Той говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като за пореден път призова държавата да започне да дава по-сериозни средства за развитието на футбола у нас. Според него без нейната помощ нещата няма как да се получат.

Валери Божинов също така апелира за по-голямо обединение във футбола, както и подкрепа за момчетата в националния отбор. Бившият нападател на Ювентус, Манчестър Сити и Левски смята, че играчите в представителния ни тим имат потенциал и могат да се представят на добро ниво в предстоящите мачове от Лигата на нациите, както и в квалификациите за Европейското първенство.

„Всички сме българи и трябва да сме по-обединени“

„Момчетата достатъчно казаха и показаха. Добре се представиха и аз съм доволен. Това беше важен успех. Трябва да ги поздравим за тази победа. Ние трябва да ги подкрепяме и да сме зад тях. В крайна сметка всички ние сме българи и трябва да сме по-обединени. Когато играе националният отбор, трябва да го подкрепяме. Те са млади момчета и имат нужда от това. Трябва да им вдъхнем и ние увереност, за да натрупат необходимото самочувствие. Дай Боже, да ни радват“.

Валери Божинов Национален отбор по футбол на България

„Сега тези квалификации свършиха, но предстоят мачове в Лигата на нациите, а след това и тези за европейското. Силно се надявам да се изгради едно добро ядро от кадърни момчета. Те трябва да се развиват и да израстват. Това е. Трябва да сме по-позитивни. Момчетата показаха добри неща и срещу Турция. Особено през второто полувреме. Сега демонстрираха добра игра срещу Грузия и заслужено победиха. Тези три точки са за самочувствие и увереност. Те имат потенциал. Млади и талантливи момчета са. Силни футболисти са“.

Божинов иска да бъдат изградени повече бази

„Нормално е да има напрежение, когато стане дума за България. Няма как да е по друг начин. Аз за себе си мога да кажа, че обичам да играя под напрежение. Това е част от живота и от играта. В такива моменти се бориш със самия себе си. Когато има големи очаквания и напрежение, това ти помага да израстваш. И да придобиваш манталитет на победител. Напрежение има, дори когато печелиш. Разликата е, че, когато си победил, адреналинът и емоцията са много големи. Момчетата трябва да се абстрахират от напрежението. Треньорът Александър Димитров добре каза, че напрежението трябва да е върху него и ръководството. Така е и редно да бъде, за да може футболистите да играят максимално освободено“.

Национален отбор по футбол на България

„Трябва да сме единни и задружни. Искам да апелирам отново държавата да помогне на спорта и да започне да дава по-сериозни средства за футбола. Така ще може да се направят повече бази за младите момчета, които да тренират на тях. Без помощ от държавата няма как да станат нещата. С нейна помощ може нещата да се променят и футбола в България да го чака светло бъдеще“, заяви Валери Божинов.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
