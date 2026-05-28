"Отчаяни съпруги" отново е хит, но защо Ева Лонгория никога не го е гледала? (ВИДЕО)

Сериалът "Отчаяни съпруги" може и да направи актрисата Ева Лонгория известна, но тя шокира феновете си с неочаквано признание за хитовата поредица. Звездата обясни, че никога не е гледала сериала, дори при повторното му телевизионно излъчване. 51-годишната Лонгория изигра Габриел Солис - една от главните роли, която я изстреля към световната слава.

"Отчаяни съпруги", в който участват още Фелисити Хъфман, Марша Крос, Тери Хачър, Джеймс Дентън, Рикардо Антонио Чавира, Николет Шеридан и Джеси Меткалф, се излъчваше в продължение на осем сезона от 2004 до 2012 г. и има общо 180 епизода по ABC.

Снимка: Getty Images

В интервю в епизода от вторник, 26 май, на подкаста "Dinner’s On Me" с Джеси Тайлър Фъргюсън, Лонгория отбелязва, че сериалът е привлякъл нова публика чрез стрийминг платформите и кратки клипове в социалните мрежи.

Още: Силните жени, които направиха Ева Лонгория успешна

"Всички го гледат отново", каза тя. "Наскоро беше номер две в стрийминг класациите."

"Получавам известия като: "Искаш ли да гледаш "Отчаяни съпруги"?". А аз казвам: "Не, добре съм, вече съм го направила", сподели тя с усмивка.

Попитана от Фъргюсън дали някога е гледала сериала отново, Лонгория отговори: "Не." На въпроса дали го е гледала дори при първото му излъчване, тя също отрече.

Ще има ли римейк?

Относно възможен рестарт на "Wisteria Lane" (улицата, на която се развива голяма част от сюжета на сериала), Лонгория заяви, че това не е на дневен ред. "Най-честият въпрос е: "Ще правите ли римейк? Ще правите ли римейк?" Заради всички рестарти напоследък."

Според Лонгория, създателят на хитовия сериал Марк Чери няма намерение и желание за продължение, защото "историите и персонажите са се изчерпали" с времето и развитието.

Още: Дженифър Лопес отпразнува голямото си завръщане на екрана с блясък и сексапил (СНИМКИ)

А какво се случва днес с четирите известни актриси, преобразили се в "Отчаяни съпруги", може да прочетете тук.