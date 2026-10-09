Гиздол зачерква тактиката на Янев: ЦСКА се връща към позната схема

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол подготвя сериозна промяна в игровия облик на "армейците". Германският специалист възнамерява отново да заложи на класически крила, след като през предходния период отборът често използваше схеми без изявени флангови нападатели. Очаква се 57-годишният наставник да въведе формация 4-3-3, която да даде повече свобода на Лео Перейра и Мохамед Брахими. Първите индикации за намеренията му са дошли още преди официалното му пристигане в България.

Гиздол вече е дал инструкции за новата схема

Според информация на "Тема Спорт", Гиздол лично е определил стартовия състав за закритата контрола срещу дублиращия отбор на ЦСКА, проведена миналата събота в Панчарево. Любопитното е, че по това време германецът все още се е намирал в родината си, но въпреки това е изпратил конкретни тактически указания.

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В проверката "червените" са действали в система 4-3-3, като Лео Перейра и Мохамед Брахими са заели двата фланга, а Жоел Цварц е водил атаката. Не е изключено именно това трио да започне и в официалния дебют на Гиздол срещу ЦСКА 1948. Двубоят е насрочен за неделя от 20:00 часа в Бистрица.

Лео Перейра и Брахими получават нов шанс

Промяната представлява съществено отклонение от подхода на Христо Янев, който през първата част от сезона предпочиташе формации 3-5-2 и 4-4-2 с ромб в халфовата линия. При тези системи Лео Перейра трудно намираше възможност да разгърне качествата си, а представянето на Брахими също не беше на очакваното ниво.

Още временният наставник Даниел Моралес започна да променя ситуацията, като даде повече свобода на Перейра по фланга. Бразилецът се превърна в един от най-опасните футболисти на ЦСКА в трите срещи под ръководството на Моралес.

Гиздол се очаква да продължи в тази посока. Германецът разчита на активна игра по крилата не само при изграждането на атаките, но и при високата преса и контрапресата. Допълнителна възможност пред него е използването на Джеймс Ето'о като дясно крило - експеримент, който Моралес вече приложи по време на краткия си престой начело на отбора.

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