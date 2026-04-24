Гочето: Левски има предимство срещу ЦСКА, нещата при „сините“ са ясни – няма какво да се обърка

Легендарният български треньор Георги Василев даде своята прогноза за предстоящото Вечно дерби между Левски и ЦСКА. Гочето, както всички наричат именития специалист, говори пред колегите от „Мач Телеграф“, като сподели, че според него „сините“ имат предимство в този мач пред големия си съперник. Причинта е, че „армейците“ трябва да се фокусират върху реванша с Лудогорец за Купата на България, който е насрочен за 29 април.

Георги Василев, който в кариерата си е бил начело и на Левски, и на ЦСКА, допълни, че при „сините“ нещата са ясни и няма какво да се обърка в битката им за титлата в Първа лига. По думите му шансът момчетата на Хулио Веласкес да изпуснат преднината си от 10 точки е много малък.

„Мисия №1 за ЦСКА трябва да бъде реваншът с Лудогорец“

„В такива мачове напрежението, желанието и амбициите винаги са били и ще бъдат на високо ниво, но според мен този мач остава леко в сянка, спрямо всички неща, които се случват покрай двата клуба. От една страна, мачовете на ЦСКА с Лудогорец за Купата на България и от другата – 10 точки преднина на Левски и вече виждащата се титла. Когато Левски и ЦСКА играят, друга алтернатива, освен битка на терена и победа, няма“.

„Мачът ще бъде по-различен от предишния, като в състава на ЦСКА очаквам да има повече промени. Това, че им липсват двама ключови играчи на „червените“, ще окаже влияние със сигурност. От друга страна, нещата при Левски са ясни и не мисля, че има какво да се обърка. Много малък е процентът вероятност „сините“ да не станат шампиони“.

„Акцент за ЦСКА мисля, че ще бъде реваншът с Лудогорец, за тях този мач ще бъде решаващ за техния сезон и трябва да бъде мисия №1. Но от друга страна – във времето, когато играят Левски и ЦСКА, отборите никога не са се ангажирали с други проблеми и мисли. По-предпазливи и по-точни бяха Левски в миналото дерби, докато ЦСКА играха по-свободно, тъй като нямаха какво да губят в класирането. Този мач „сините“ искам да ги видя спокойни, освободени и атакуващи. Тази събота очаквам предимството да бъде за играчите на Хулио Веласкес и да си потърсят реванш от последния двубой“, сподели Гочето.

