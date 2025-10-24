Войната в Украйна:

Гол от тъч, млада изгряваща звезда и почти фалирал, но непобедим отбор: Резултати от Първа лига

24 октомври 2025, 21:09 часа 244 прочитания 0 коментара

Монтана и Арда завършиха при резултат 1:1 в първи двубой от 13-ия кръг на Първа лига. Ветеранът Ивелин Попов даде аванс на "небесносините", а нелеп автогол на вратаря Анатолий Господинов, инкасиран от тъч, възстанови равенството преди почивката. В по-късния мач Спартак Варна надви драматично Ботев Пловдив с 3:2. "Соколите" на два пъти повеждаха, но пловдивчани успяваха да възстановят равенството. За "канарчетата" с дебютен гол блесна 17-годишният Самуил Цонов. Трите точки за варненци, които едва се спасиха от фалит, донесе Бернардо Коуто от дузпа. Така тимът на Гьоко Хаджиевски записа шести пореден сблъсък без загуба.

Монтана и Арда не се победиха

В Монтана гостите започнаха по-мобилизирано и успяха да поведат в 7-ата минута. Лъчезар Котев изведе Ивелин Попов. Бившият капитан на националите преодоля вратаря и прати топката в мрежата, за да открие головата си сметка за тима от Кърджали.

Постепенно играчите на Анатало Нанков изравниха играта и погледнаха по-смело в атака. В 36-а минута Тунгаров прати топката в мрежата на Арда с глава, но попадението не бе признато заради засада. В добавеното време на първата част Саломон Джеймс изпълни странично хвърляне в английски стил, вратарят на Арда Господинов посегна да хване топката, но нелепо с ръце прати топката в собствената мрежа.

Арда натисна през втората част в търсене на трите точки, като удар на Патрик Луан бе отразен от стража на Монтана, а след това и Иван Тилев не намери целта от чиста позиция. С точката отборът на Тунчев събра 13 в актива си и измести ЦСКА от деветото място преди изиграване на останалите мачове от кръга, а Монтана също с 13 точки е на 11-а позиция.

Спартак Варна надви Ботев Пловдив

По-късно през деня на "Коритото" Спартак Варна откри резултата в 14-ата минута. Бернардо Коуто получи отдясно и пусна топката по земя в наказателното поле на гостите, където на втора греда Георг Стояновски я засече от няколко метра във вратата за 1:0. В 24-тата минута капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев получи контузия и напусна игра.

В края на полувремето Николай Минков стреля опасно по диагонал отдясно, вратарят Максим Ковальов не се намеси убедително и топката попадна в краката на младока Самуил Цонов, който от няколко метра вкара за 1:1. След почивката "соколите" си върнаха аванса чрез Коуто. В 68-ата минута Око-Флекс изравни, преди Коуто на наниже гол от дузпа за крайното 3:2.

Джем Юмеров
