Голям удар по Левски: нидерландци искат невъзможна сума за уж сигурен на „Герена“

21 януари 2026, 09:36 часа 264 прочитания 0 коментара

Лидерът в Първа лига Левски има само едно официално ново попълнение през зимния трансферен прозорец до момента. Но феновете сякаш можеше да са спокойни, тъй като слуховете свързваха няколко класни играчи с клуба. Включително футболист, който играе в Нидерландия. За него в „синята“ общност се говореше, че е сигурен нов на „Герена“, но според колегите от „Мач Телеграф“ настоящият му клуб е поискал 3 милиона евро.

Нидерландците са попарили Левски с цена от 3 милиона евро

Левски е искал да привлече футболиста от нидерландския отбор, като е смятал, че ще може да стигне до целта си. „Сините“ са изпратили 2 оферти, които са били доста сериозни за български клуб. Според тях последната можела да пречупи холандците, но отговор така и не дошъл. Накрая на „Герена“ получили обратна връзка, която ги попарила. Нидерландците изведнъж заявили, че минималната цена на футболиста е 3 милиона евро.

Левски

Левски е отделил доста време и ресурс за тази сделка

Това е удар по Левски, тъй като от клуба са отделили доста време и ресурс, за да преследват футболиста и да стигнат до сделка. Естествено, непосилната сума е отказала веднага „сините“. До момента те имат само едно ново попълнение в лицето на Армстронг Око-Флекс и усилията, които са направили за пропадналата сделка, можеха да идат в по-полезна посока. След края на първия полусезон Левски е лидер в Първа лига с 44 точки от 19 мача – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски зимен трансферен прозорец Първа лига
