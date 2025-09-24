Гонзо се разгневи - повиши тон, нахока всички, удари по масата и тръшна вратата (ВИДЕО)

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо даде странна пресконференция, на която на няколко пъти си изпусна нервите пред медиите. Пресконференцията бе свикана, за да се обяви името на новия национален селекционер, който е Александър Димитров. Вместо това обаче Гонзо отиде по-далеч и коментира разнородни теми - както за упадъка на българския футбол и детско-юношеските школи, така и за критиките към БФС и последните скандали със спортни залагания от футболисти. Иванов на няколко пъти повиши тон, нахока представителите на медиите и критиците на националния отбор, а накрая удари по масата и си тръгна преждевременно от пресконференцията, тръшкайки вратата на залата за пресконференции в Бояна.

"Така ли да продължаваме?": Гонзо се ядоса на медиите и критиците, че не гледат в една посока с БФС

"Детско-юношеският футбол е оставен на самотек. Ние очакваме да изникне ябълка, без да сме я посадили. И искам да сте съпричастни с нещата, които правим, защото ние го правим за България, вие сте българи, всички трябва да гледаме в една посока. Не може в Деня на благодарността да излизат някакви хора да излизат и да критикуват. Изчакайте няколко дена. Преди мачове критикуват, след мачове критикуват. Хора, този филм го играхме. Върнахме се 10 години назад, тази 3-годишна война, която водихме на база клюки, клевети, обиди... така ли искате да продължаваме пак? Така ли да продължаваме пак?! Да разделяме обществото всеки срещу всеки, това ли искате да правим? Това няма да го допусна да се случи, както искате го разбирайте", каза Гонзо, повишавайки тон на медиите.

По-късно Георги Иванов коментира и скандала със залаганията, като най-вече се ядоса на изявленията на Георги Градев, който най-отявлено критикува БФС за казуса. Гонзо също така категорично отрече появилите се информации, че от БФС подкрепят връщането на Русия към футбола. И определи това като "фейк новина", която пак идвала от Градев. "Мене абсолютно никой не ме е питал. Сега ми обясняват, че е взето някакво решение в Тирана, аз не съм коментирал такова нещо. Научавам днес от медиите, че има такъв вариант. Нашето правителство е против това нещо. След като се прекрати войната, си има органи, които да преценят. С никой не сме говорили, няма такава информация, това е фейк новина - пак от същия специалист по спортно право", каза Гонзо, а след това удари по масата и си тръгна от пресконференцията, като тръшна вратата видимо ядосан.

Можете да видите изказването и поведението на Гонзо във видеото от пресконференцията по-долу: