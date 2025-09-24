Войната в Украйна:

Трябва ли да се смазват клемите на акумулатора в колата

24 септември 2025, 15:56 часа 267 прочитания 0 коментара
Трябва ли да се смазват клемите на акумулатора в колата

Сред шофьорите има много спорове, като някои са убедени, че клемите на акумулатора трябва да бъдат смазвани, други смятат това за безполезен навик. Въпросът не е излишен, защото стартирането на двигателя, работата на електрониката и дори ресурсът на самата батерия зависят от надеждността на контакта, категорични са експерти.

Може ли да се зарежда акумулатор директно в автомобила, без да се премахват клемите

Без смазване колата ще стартира, но с течение на времето контактите ще се покрият с бяло покритие и след това токът ще се влоши. Говорим за корозия и окисляване, които често причиняват лош старт, особено през зимата.

Нова батерия обикновено се продава „суха“ - без смазване. Това се прави по практически причини - мазната повърхност би привлякла прах и отломки в склада. Следователно самият собственик трябва да защити клемите. За да направите това, експертите съветват диелектрична смазка, която може да издържи на екстремни температури и не провежда ток.

Още: Няколко начина да разберете дали акумулаторът ви умира

Процесът е прост. Ако инсталирате нов акумулатор, достатъчно е да избършете клемите с чист микрофибър, да нанесете тънък слой смазка и да свържете проводниците - първо плюс, след това минус. Ако батерията е стара, ще трябва да премахнете следи от корозия с фина шкурка или специален почистващ препарат и след това да извършите същата процедура.

Според експерти това „лечение“ може да удължи живота на акумулатора на автомобила ви с две до три години. Това е дреболия, която струва дребна сума на собственика за преждевременна подмяна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Колко често трябва да стартирате колата, ако не я карате

По този начин смазването на клемите не е предпоставка за стартиране на автомобила, а разумна превенция. Помага да се избегнат проблеми на пътя и дава спокойствие на водача. А както е добре известно, понякога дори малък детайл решава големи проблеми.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Автомобили поддръжка на кола акумулатор
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес