Трябва ли да се смазват клемите на акумулатора в колата

Сред шофьорите има много спорове, като някои са убедени, че клемите на акумулатора трябва да бъдат смазвани, други смятат това за безполезен навик. Въпросът не е излишен, защото стартирането на двигателя, работата на електрониката и дори ресурсът на самата батерия зависят от надеждността на контакта, категорични са експерти.

Без смазване колата ще стартира, но с течение на времето контактите ще се покрият с бяло покритие и след това токът ще се влоши. Говорим за корозия и окисляване, които често причиняват лош старт, особено през зимата.

Нова батерия обикновено се продава „суха“ - без смазване. Това се прави по практически причини - мазната повърхност би привлякла прах и отломки в склада. Следователно самият собственик трябва да защити клемите. За да направите това, експертите съветват диелектрична смазка, която може да издържи на екстремни температури и не провежда ток.

Процесът е прост. Ако инсталирате нов акумулатор, достатъчно е да избършете клемите с чист микрофибър, да нанесете тънък слой смазка и да свържете проводниците - първо плюс, след това минус. Ако батерията е стара, ще трябва да премахнете следи от корозия с фина шкурка или специален почистващ препарат и след това да извършите същата процедура.

Според експерти това „лечение“ може да удължи живота на акумулатора на автомобила ви с две до три години. Това е дреболия, която струва дребна сума на собственика за преждевременна подмяна.

По този начин смазването на клемите не е предпоставка за стартиране на автомобила, а разумна превенция. Помага да се избегнат проблеми на пътя и дава спокойствие на водача. А както е добре известно, понякога дори малък детайл решава големи проблеми.