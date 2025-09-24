Националният авиопревозвач на Пакистан поднови полетите до Великобритания

Пакистанските международни авиолинии обявиха, че ще възобновят идния месец директните полети до най-печелившия си маршрут – Великобритания, предаде Ройтерс. Така се слага край на петгодишна забрана преди планираната приватизация на националния превозвач тази година.

Великобритания е разрешила на авиокомпанията да извършва пътнически и товарни полети, се посочва в комюнике на Пакистанските международни авиолинии. Те ще възобновят първоначално операциите си от Манчестър, преди да ги разширят до Бирмингам и Лондон.

Великобритания и Европейският съюз спряха дейността на Пакистанските международни авиолинии в региона през 2020 г. поради опасения за безопасността, след като тогавашният министър на авиацията на Пакистан заяви, че някои от пилотите имат фалшиви лицензи.

ЕС отмени забраната си през ноември, след като Пакистан работи за изпълнение на критериите, определени от международните авиационни регулатори.

