Халф на ЦСКА е аут за подновяването на Първа лига, мъчат го болки в кръста

Халфът на ЦСКА Улаус Скаршем няма да бъде на разположение на Христо Янев за началото на пролетния полусезон на Първа лига. Новината съобщават колегите от „Тема Спорт“. Норвежецът напусна преждевременно лагера на "червените" в Турция и се прибра у нас, защото продължава възстановяването от проблемите в кръста. Полузащитникът така и не успя да тренира пълноценно със своите съотборници в южната ни съседка. Скарашем със сигурност няма да е в групата за първия пролетен мач срещу Арда.

Скаршем страда от болки в кръста

Тъй като на практика не води подготовка, скандинавецът е в доста неравностойна позиция спрямо конкурентите си в халфовата линия. Припомняме, че през есента Бруно Жордао и Джеймс Ето’о се утвърдиха като константи в средата на терена, а през зимата "армейците" привлякоха още Исак Соле и Макс Ебонг в тази зона. Улаус Скаршем записа 13 участия в Първа лига през есента, като бе титуляр в 8 от тях. Отчете се с гол при равенството 1:1 със Спартак Варна, пишат от "Тема Спорт".

Добрата новина за Христо Янев е, че за момента 27-годишният полузащитник е единственият със сериозен здравословен проблем в отбора. Всички останали футболисти са в добро състояние след първите три контроли за годината и тежките тренировки на турска земя. Големите натоварвания на практика са зад гърба на отбора, последната проверка в Турция е в петък от 14:00 ч. срещу сръбския Нови Пазар, а в събота "армейците" се прибират в България. Официалното представяне на ЦСКА за пролетния полусезон ще се проведе на 31 януари, събота, а съперник ще е лидерът във Втора лига Дунав Русе.

