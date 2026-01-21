Янев: Важно е да се готвим за мачовете от Първа лига, не за тези в Турция

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите при нулевото равенство срещу ЛНЗ Черкаси в третата контрола "червените" на турска земя.

“Не сме променили нищо в тренировъчния процес. За нас е важна да подготвим отбора за мачовете от първенството, а не тези тук. Направихме добър мач, изиграхме две равностойни полувремена. Днес съм по-доволен от физическото състояние, доволен съм, че момчетата се вложиха максимално, това е радващото””, започна Янев след хикса с ЛНЗ Черкаси.

“Работим във всеки един план, да имаме гъвкавост и да отговорим на противниците. Радвам се, че вариантът с две крила проработи, и двамата се страха. Тези хора идват от различни първенства, от различен начин и стил на игра и трябва да им дадем време, за да се приспособят към българското първенство”, обясни той за различните схеми на игра.

“Това зависи и от тях, и от нас. Трябва да ги предразположим, а те да разберат това, което искаме, за да постигнем по-бърз резултат”, допълни специалистът за Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. “Исак Соле и Макс Ебонг са хора с опит. Соле има опит в нашето първенство, Ебонг има международен опит и се надявам да ни донесе опит в средата на терена”, смята треньорът на ЦСКА.

“Според мен е по-важно да вкарваме в първенството. Работим всекидневно, тук сме да работим върху всеки аспект в играта. Един път се стараем повече в защита, друг път акцентираме върху нападението. Радващо е, че създаваме ситуации в атака, а головете ще дойдат”, завърши Христо Янев.