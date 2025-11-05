Мицотакис с първа среща с Кимбърли Гилфойл: САЩ виждат Гърция като енергиен център (ВИДЕО)

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещна в сряда с Кимбърли Гилфойл, новия посланик на САЩ в Гърция. Срещата им се случи в имението Максимос в Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Гилфойл, която някога беше сгодена за Доналд Тръмп-младши, връчи дипломатическите си акредитиви на гръцкия президент Константинос Тасулас, след като положи клетва на 29 септември във Вашингтон. С голямо удоволствие приветстваме новия посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Това идва в момент, когато гръцко-американските отношения са на най-високото си ниво за всички времена.

Историческа годишнина на САЩ и Гърция

Мицотакис подчерта исторически силните двустранни връзки и потенциала за по-нататъшно сътрудничество. "С голямо удоволствие приветстваме новия посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Това идва в момент, когато гръцко-американските отношения са на най-високото си ниво за всички времена", каза Мицотакис.

Гилфойл определи командировката си в Гърция като чест и подчерта плановете за исторически инициативи, отбелязващи годишнината догодина.

"Атина е родното място на демокрацията. Както правилно отбелязахте, ще отбележим 250-годишнината на Съединените американски щати. За мен ще бъде чест да бъда посланик на САЩ, личен представител на президента Доналд Тръмп, когато заедно празнуваме това събитие", каза американският посланик.

Тя също така отбеляза стратегическата рамка „3+1", включваща Гърция, Кипър, Израел и Съединените щати, като модел за регионално сътрудничество.

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τη νέα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Έρχεται σε μία περίοδο που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. https://t.co/ACUu2RuW9W pic.twitter.com/qL7bZRW8tx — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 5, 2025

Гърция - енергиен център

По време на разговора Мицотакис определи Гърция като стълб на стабилността и подчерта продължаващото сътрудничество в енергийната сфера преди предстоящата конференция „Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество" (P-TEC), организирана съвместно от Министерството на енергетиката на САЩ, гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката и Глобалния енергиен център на Атлантическия съвет. Конференцията е насрочена за четвъртък и петък в Атина. Премиерът подчерта ролята на Гърция като портал за втечнен природен газ, стратегическа инфраструктура и за двете страни, и посочи широките перспективи за привличане на американски инвестиции, особено в технологиите.

Той също така спомена предстоящата 250-годишнина от Декларацията за независимост на САЩ, наричайки я важен момент за споделените идеали.

Гилфойл отбеляза, че има планове Гърция да се позиционира като енергиен център в Източното Средиземноморие. Гилфойл, бивш прокурор от Калифорния, телевизионна личност и близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп, официално встъпи в длъжност във вторник като първата жена посланик на САЩ в Гърция.