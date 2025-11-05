Войната в Украйна:

След предупреждението от Захарова: Италия отчете 600% ръст на кибератаките

05 ноември 2025, 14:11 часа 412 прочитания 0 коментара
Атаките срещу правителствено-военната сфера в Италия са се увеличили с 600% за една година, предаде италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на доклад на Италианската асоциация за информационна сигурност (Clusit) в доклад в сряда. Счита се, че част от атаките са координирани от руски павителствени структури. Междувременно статистиката идва на фона на предупреждението от Захарова, че Италия я чака сриване от кулите - до икономиката, заради помощта, която дава на Киев.

Още статистика

Италия е пострадала от 10,2% от кибератаките в света през първата половина на 2025 г., в сравнение с 9,9% през същия период на миналата година. Кибератаките срещу италиански цели са се увеличили значително през последните години - през 2021 г. страната е била обект на 3,4% от общия брой в световен мащаб.

В доклада се казва, че кибератаките в правителствено-военната сфера са представлявали 38% от общия брой за Италия след 600% ръст на годишна база.

Изследователи на Clusit заявиха, че „хактивизмът“, политически или социално мотивирани демонстративни действия, „вероятно саботьори, координирани от руски правителствени структури“, представляват 54% от атаките в Италия, изпреварвайки традиционните киберпрестъпления, насочени към кражба на данни или пари, които са 46%. ОЩЕ: Захарова: От икономиката до кулите - Италия ще се срине 

Кои са Clusit?

Clusit е Италианската асоциация за информационна сигурност, организация с нестопанска цел, посветена на насърчаването на всеки аспект на информационната сигурност, включително повишаване на осведомеността сред ИТ специалистите и широката общественост, както и правителствени консултации и лобиране за каузи, свързани с информационната сигурност. Членове на Clusit са компании, клиенти на сигурността, доставчици на сигурност, специалисти по сигурността и заинтересовани лица, посочват от организацията в сайта си. ОЩЕ: Кибератака срещу производител на автомобили във Великобритания

