Любопитно:

Парична гаранция за Филип Маруклиев, помел 6 коли в София

05 ноември 2025, 14:10 часа 392 прочитания 0 коментара
Парична гаранция за Филип Маруклиев, помел 6 коли в София

Срещу парична гаранция от 5 хиляди лева Софийският районен съд пусна бившия член на УС на държавното дружество „Автомагистрали“ Филип Маркулиев, който в неделя се вряза в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша". Искането на прокуратурата за постоянен арест не беше удовлетворено, предава Нова телевизия.

Маркулиев е обвинен за шофиране след употреба на алкохол и нанесени имуществени щети. Кръвната проба на 42-годишния мъж показа над 1,5 промила. Инцидентът се размина без пострадали.

Още: С 1.5 промила в кръвта: Повдигат две обвинения на шофьора, помел коли в центъра на София

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки. Концентрацията на алкохол не е толкова висока, посочиха магистратите и подчертаха, че в случая не може да бъде изведена обществена опасност.

Според прокуратурата обаче той системно е нарушвал Закона за движение по пътищата. Бил е глобяван както за скорост, така и за шофиране след употреба на алкохол.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Шофьорът, помел коли в центъра на София, заемал държавен пост

Маркулиев заяви: "Много съжалявам за случилото се. Срамувам се, не е имало умисъл. Лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Молбата ми е, тъй като имам фирма с действащи договори, да ми бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, за да мога да работя".

Още: "Държеше се нагло и предизвикателно": Очевидец с разказ за шофьора, помел коли в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа инцидент парична гаранция Филип Маркулиев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес