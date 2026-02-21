Христо Янев не вдигна ЦСКА в облаците - разкри коз на "червените" и посочи нешлифован диамант

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си за трудната победа над Славия с 1:0 като домакин, дошла след уникален гол на новото попълнение Алехандро Пиедраита. Той определи колумбиеца за "нешлифован диамант", като заяви, че вижда големия му потенциал и на тренировки. Освен това Янев отбеляза и един от основните си "козове" от началото на пролетния дял - резервите, след като Петко Панайотов, Макс Ебонг и Алехандро Пиедраита имаха ключови роли в три мача, влизайки от пейката.

Христо Янев иска ЦСКА да остане здраво стъпил на земята

"Срещнахме един много добре организиран отбор в защита, който не ни остави много пространства. Възползвахме се от една от малкото ни ситуации в мача. Трябва да разберем, че ще има такива мачове и да бъдем докрай дисциплинирани. Като отбор можем да продължим възхода, който имаме, но не трябва да се заблуждаваме и да останем здраво стъпили на земята", започна Христо Янев.

Нешлифованият диамант на ЦСКА

"Знаех, че Пиедраита е нешлифован диамант. Днес изпълнението му е магично и ние се радваме, че е част от нашия отбор. Имаме футболистите, които са ни нужни. Трябва да кажа нещо, което е много важно - в предходните два мача хората от пейката решиха мача. Петко, Макс... Днес видяхме и Пиедраита. Не трябва да спираме да вярваме в себе си и да се натискаме до край", добави още той.

"Искаме да направим балансиран отбор, и тук е моята отговорност. Дали ще се подсилим с нов играч в защита? Ще разберете", отговори лаконично Янев за трансфер на Факундо Родригес в ЦСКА, макар и широката му усмивка да го издаде дали спекулациите са верни.

Янев завърши със силни думи за борещите се със здравословни проблеми легенди на ЦСКА - Джони Велинов и Любослав Пенев. "Джони и Любо Пенев са хора, заради които ЦСКА е толкова велик", каза той.

