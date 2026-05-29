След бурята при „червените“: Директор в ЦСКА с категорично послание към феновете и Христо Янев!

Спортният директор на ЦСКА Бойко Великов коментира скандала, който се заформи между треньора на тима Христо Янев и организираните привърженици на „армейците“ от Фенклуб Сектор Г. Както е известно, преди дни младият специалист подписа нов договор с клуба, а веднага след това в интернет се появи видео, на което той обижда един от тарторите на „червената“ агитка Иван Велчев – Кюстендилеца. Това вбеси ултрасите, които излязоха с позиция, в която обявиха, че свалят доверието си от наставника.

Бойко Величков говори в подкаста „Шампионски игри“, като бе категоричен, че желанието на всички в ЦСКА е ръководството, треньорския щаб, футболистите и феновете да са едно цяло. Той благодари на привържениците за безрезервната подкрепа и обяви, че целта пред Христо Янев през новия сезон е само една – спечелването на титлата в Първа лига.

Бойко Величков говори по всички наболели теми

„Голям плюс за нашия клуб е, че ръководство, заедно със старши треньора, гледат в една посока. Всички хора виждат свършеното от треньора и неговия щаб дотук през сезона. Видяха целенасочена работа, много добри резултати. Аз видях отвътре в клуба едни хора, които денонощно мислят за това нещата да се подобряват, да са на ниво, да дадат най-доброто от себе си отборът да върви. Това е в основата на решението Христо Янев да получи нов договор“.

„Ние искаме заедно с нашите привърженици да бъдем едно цяло. Във важните моменти се радвам, че го показваме. Тогава когато бе важно – на финала – да се подкрепи отборът. Те винаги са част от целостта на клуба, няма как да е друго, заедно с ветераните, макар някои от тях да търсят поводи да критикуват. За много хора е ясно защо се прави“.

„Ние като част от клуба, от ръководството, сме длъжни да правим всичко възможно за тази цялост, за това единство, което включва и нашите привърженици. Тук примерът от финалния мач е много показателен. Публиката изигра страхотна роля с непримиримостта си, до последната минута не спряха. Благодаря! Следващата цел за Христо Янев е най-характерната цел за ЦСКА – да стане шампион!“, заяви спортният директор на ЦСКА.

