Христо Янев ще последва съдбата на своите предшественици, които бяха "употребени" от ЦСКА

През последните години професията "треньор на ЦСКА" е една от най-несигурните в българския футбол. От началото на миналия сезон "армейците" са сменили четирима треньори. През лятото на 2024 година на поста застана Томислав Стипич, който бе уволнен след няколко кръга и заменен от Александър Томаш. Родният специалист изкара до края на сезона, но бе освободен, след като не успя да класира отбора в евротурнирите за втора поредна година. ЦСКА назначи Душан Керкез, но и той последва съдбата на своите предшественици, след като под негово ръководство тимът записа най-слабия си старт в историята.

Ще издържи ли Христо Янев на натиска в ЦСКА?

Сега начело на "червените" е Христо Янев, който бе привлечен като заместник на Керкез в края на септември месец. Под неговите наставления тимът вече има една победа и се надява да запише пореден успех срещу Берое. Шефовете вярват в Янев, след като той се е доказал като треньор на "Армията", след като през 2016 година изведе отбора до Купата на България като участник във "В" група. Надеждите към Янев са големи, но не всички мислят, че той ще успее.

Бивш играч на ЦСКА не мисли така

Според бившия футболист на ЦСКА и Берое Радко Калайджиев, Янев ще последва съдбата на своите предшественици и ще бъде "употребен" от клуба. Той говори пред "Мач Телеграф" преди срещата на бившите му отбори, като заяви: "Уважавам Христо Янев. С него сме от един град. Моето мнение е, че ЦСКА отново ще употреби един млад и кадърен треньор."

