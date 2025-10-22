Шампион с ЦСКА разкритикува „армейците“: Не забелязвам надграждането

Шампионът на България с ЦСКА през сезон 2007/08 Ивайло Петров разкритикува „армейците“ за представянето им през този сезон. Пифа, както всички наричат бившия вратар, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че не е впечатлен от играта на „червените“ до момента. Той също така допълни, че на този етап не забелязва в тима да има надграждане – нещото, което всички фенове на ЦСКА искат да видят.

Ивайло Петров допълни, че иска да вижда футболистите на ЦСКА по-спокойни на терена. Според него, когато това се случи „армейците“ ще печелят по-убедително мачовете си. Той също така коментира и предстоящото Вечно дерби с големия съперник – Левски.

„Не съм впечатлен от играта на отбора“

„Честно казано не съм впечатлен от играта на отбора. Да, ЦСКА победи, но не убеди. За момента не забелязвам надграждането, което всички искаме. То рано или късно ще дойде и нещата ще се подредят, но явно ще отнеме време. На този етап може би и напрежението се е отразило. В крайна сметка най-важна е победата и трите точки. ЦСКА имаше нужда от този успех и силно се надявам занапред да продължи в този дух. Сега вече ми се иска да видим отбора по-спокоен и да печелим по-убедително“.

„Да, сега предстои пореден важен тест и той е с Берое. Те със сигурност ще искат да вземат нещо в София. На ЦСКА всеки един мач му е важен. Без значение срещу кой отбор е. Всеки един тим се хвърля срещу ЦСКА и се опитва да открадне нещо. Всичко опира до психиката на футболистите и до настройката им за дадена среща. С Берое и Монтана очаквам победи, за да може да влезем в дербито с Левски с по-високо самочувствие. В следващите два мача за първенството победите са задължителни“, обясни Ивайло Петров.

