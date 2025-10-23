Войната в Украйна:

Двукратен шампион с ЦСКА: Стига оправдания, 2/3 от играчите не са достойни да носят фланелката!

23 октомври 2025

Двукратният шампион на България с ЦСКА Петър Витанов разсипа от критики „армейците“ за представянето им в последно време. Патрика, както всички наричат именития полузащитник, говори пред колегите от „Тема спорт“ като заяви, че е крайно време „червените“ да спрат с оправданията и да започнат да играят качествен футбол, с който да трупат точки. Той също така бе категоричен, че 2/3 от състезателите в състава на Христо Янев не са достойни да носят фланелката на българския гранд.

Петър Витанов допълни, че Давид Сегер и Мохамед Брахими са недоразумения, които повече не трябва да стъпват на терена. Бившият футболист също така прикани Христо Янев да бъде по-строг с чуждестранните играчи, тъй като според него на тях им се дава прекалено голяма свобода, а те не оправдават очакванията.

„В момента ЦСКА се нуждае от точки, ясно е, че играта няма да се подобри за ден-два. Явно и почивката за националните отбори не се е отразила особено позитивно. На приливи и отливи са и накрая пак трябваше да треперим. Явно е, че има някакъв ментален проблем в отбора. Футболистите са затормозени от лошите мачове. Но трябва вече да се спре с тези оправдания. Това са играчи, които идват с някаква визитка, макар че 2/3 от тях не са достойни да носят фланелката на ЦСКА“.

„Сегер, Брахими – това са недоразумения, които повече не трябва да стъпват на терена. Неслучайно ги смениха и двамата. Има достатъчно български момчета, които могат да се представят на същото ниво като тях. Психическият спад е ясен – страх, никой не поема отговорност. Смяната на нападател с централен защитник трябва да подсказва нещо“.

„Такива футболисти нямат място в ЦСКА. Казал съм и за Сегер, че Петко Панайотов е по-добър от него. Макар че и той не се включи добре срещу Добруджа. Но ако се разчита на него или на други български играчи, може и да има някаква промяна. Ние стила вече си го знаем – в средата сме зле, крилата ги няма никакви. Създават се по едно-две положения, евентуално се вкара гол и дотам. ЦСКА трябва да има по 6-7 ситуации на полувреме. Това трябва да е целта".

„Така че Янев трябва да е по-смел и решителен в раздвижването на състава и повече да рискува не мисля, че някой би му се разсърдил. Защото вместо да вървим нагоре, тъпчем на едно място. Категорично е нужна промяна. Всеки клуб е минавал през такива кризи, но от ЦСКА зависи колко бързо ще излезе от нея. Има страшно много работа пред Янев. Може би и малко по-твърд трябва да бъде. Стига сме ги галили тези чужденци, които нищо не показват. Двама-трима играят, и то епизодично. И резултатите го показват. Според мен има и проблеми в съблекалнята. На моменти футболистите дори не си помагат“, заяви Петър Витанов.

Бойко Димитров
