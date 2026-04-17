Христо Стоичков се е заел с намирането на нов директор за ЦСКА

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков продължава да работи усилено за бъдещето на „червените“. Наскоро той бе част от специално събитие, на което бе обявено ново партньорство между Академията на „армейците“ и застрахователна компания. Камата бе категоричен, че е ангажиран към развитието на младите таланти в школата на тима. Той също така участва и в разговорите по уреждането на визитата на европейски гранд за откриването на новия стадион „Българска армия“.

Камата търси шеф на школата

Днес пък стана ясно, че Христо Стоичков се е наел със задачата да намери и нов директор за ЦСКА. Става въпрос за шеф на школата, който да поеме нейното управление и развитие. В момента тази длъжност се изпълнява от главния методист Петър Занев, който застана на поста след уволнението на предишния директор – Костадин Ангелов.

Новият директор ще е чужденец

Според колегите от „24 часа“ новият директор на школата на ЦСКА със сигурност ще бъде чужденец. Най-вероятно става въпрос за испански специалист. Очаква се той да започне работа през лятото. Именно новият шеф ще отговаря за базата на Академията, която в момента се строи в София. Както е известно, „армейците“ изграждат много модерно съоръжение, което ще разполага с всичко необходимо за развитието на талантите на ЦСКА. Школата ще носи името на легендата Димитър Пенев, който си отиде от този свят на 3 януари.

