НА ЖИВО: Всички трансфери в Първа лига за лято 2026, Левски взе двама нови!

След края на най-вълнуващия сезон на Първа лига от много години насам, трансферното лято дойде и по всичко личи, че и то ще предложи голяма интрига. Шампионът Левски ще трябва да се подисили, ако иска да запази класата си. ЦСКА ще търси нови звезди за завръщането си в Европа. Лудогорец трябва да вдигне нивото, ако иска да върне имиджа си на хегемон. ЦСКА 1948 ще иска да надгради след второто място. А пловдивските грандове Локомотив и Ботев също имат своите амбиции за новия сезон. Ето и всички новини, спекулации и завършени сделки през летния трансферен прозорец:
Левски
Входящи трансфери
- Преслав Бачев (връща се от наем)
- Рейналдо
- Давид Кусо
Изходящи трансфери
- Марко Дуганджич
- Карлос Охене
- Георги Костадинов
- Рилдо
Трансферни новини и слухове
4 юни
Първи трансфер в ерата "Бостанджиев": Левски привлече нов нападател! (ВИДЕО)
Левски иска да привлече младежки национал на България
3 юни
Левски дава 1 милион евро за заместник на Майкон
Левски е на път да уреди първото си ново попълнение
2 юни
Левски удари греда в опит да вземе трансферна цел на ЦСКА
Левски влиза в битка за африканска звезда
1 юли
Левски иска ас на Локомотив Пловдив
Левски дава 1 милион евро за нападател от Нидерландия
ЦСКА
Входящи трансфери
- Матиас Фаетон (връща се от наем)
- Кевин Додай (връща се от наем)
- Сейни Санянг (връща се от наем)
- Мартин Стойчев (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Иван Турицов
- Илиан Илиев
Трансферни новини и слухове
4 юни
ЦСКА 1948 вдигна цената на трансферна цел на ЦСКА над два пъти
В ЦСКА са готови да се разделят с нападател, но само срещу много сериозна сума
3 юни
ЦСКА не успя да привлече национал на България
Два турски клуба влизат в битка за Годой
2 юни
ЦСКА търси защитници след раздялата с Лапеня и потенциална продажба на Делова
1 юни
Шеф на полски клуб лично се интересува от Питас
Руски отбор има интерес към Фьодор Лапоухов
Лудогорец
Входящи трансфери
- Емерсон Родригес (връща се от наем)
- Ноа Сонко Сундберг (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Сон
- Педро Нареси
- Диниш Алмейда
- Матеуш Машадо (край на наема)
Трансферни новини и слухове
3 юни
Флангови футболист е отказал на Лудогорец
2 юни
Кралят на Гърция иска Петър Станич
1 юни
Станич е обект на интерес и от Нидерландия
30 май
Лудогорец набеляза голям сръбски талант
ЦСКА 1948
Входящи трансфери
- Костадин Илиев
- Ектор Куеляр
- Борис Димитров (връща се от наем)
- Симеон Василев (връща се от наем)
- Садио Дембеле (връща се от наем)
- Кристофър Ачеампонг (връща се от наем)
- Луан (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Йоан Манен
- Хуанми Карион
- Давид Ака
Локомотив Пловдив
Входящи трансфери
- Ивайло Марков (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Георги Чорбаджийски (край на наема)
Арда Кърджали
Входящи трансфери
- няма
Изходящи трансфери
- Джалал Хюсеинов
- Густаво Каскардо
- Ивайло Неделчев
- Емил Виячки
- Пламен Крачунов
Черно море
Входящи трансфери
- Мартин Банев (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Асен Чандъров
- Влатко Дробаров
- Васил Панайотов
- Цветомир Панов
Ботев Пловдив
Входящи трансфери
- Таилсон
- Шола Аделани (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Николай Минков
- Алекса Мараш
- Габриел Нога
- Джон Емануел
- Талес да Силва
- Емерсон Родригес (край на наема)
Ботев Враца
Входящи трансфери
- Росен Маринов (връща се от наем)
- Божидар Пенчев (връща се от наем)
- Спас Георгиев (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Сейни Сейнянг (край на наема)
- Мичи Нтело (край на наема)
- Мартин Стойчев (край на наема)
- Йоан Борносузов (край на наема)
Локомотив София
Входящи трансфери
- Кристиан Чачев (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Диего Рапосо
- Красимир Милошев
- Джунейт Али
- Доналдо Ака
- Иван Луганджич
- Меси Биатомусока
- Умут Хабил
- Доминик Янков (край на наема)
- Луан (край на наема)
- Садио Дембеле (край на наема)
Славия
Входящи трансфери
- Димитър Буров
- Йоан Борносузов
Изходящи трансфери
- Лука Иванов
- Любомир Костов
Спартак Варна
Входящи трансфери
- Пламен Андреев
- Даниел Халачев (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Шанде
- Максим Ковальов
- Таилсон (край на наема)
- Джон Емануел (край на наема)
- Талес да Силва (край на наема)
Септември София
Входящи трансфери
- Борислав Маринов (връща се от наем)
- Захари Атанасов (връща се от наем)
- Владимир Иванов (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Симеон Василев (край на наема)
- Стефан Стоянович (край на наема)
Дунав Русе
Входящи трансфери
- няма
Изходящи трансфери
- Борислав Маринов (край на наема)
- Преслав Бачев (край на наема)