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След като отново колабира на терена: Кристиан Ериксен е добре, скоро ще го изпишат от болницата

08 юни 2026, 12:12 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След като отново колабира на терена: Кристиан Ериксен е добре, скоро ще го изпишат от болницата

Датският национал Кристиан Ериксен е „в добро състояние“ и се очаква да напусне болницата скоро, след като се срина на терена, играейки за Дания в контролата срещу Украйна (2:1), съобщи лекарят на националния отбор в понеделник, цитиран от АП. 34-годишният халф е стискал гърдите си с две ръце при игра без топката, преди да падне на земята в 65-ата минута на международния приятелски мач на Дания срещу Украйна в Одензе в неделя. Полузащитникът напусна терена сам, след като беше прегледан от медицински персонал, съобщи Датската футболна федерация след мача, и се подложи на допълнителни изследвания в Университетската болница в Одензе.

„Ериксен е със семейството си и е в добро настроение“

Лекарят на датския отбор Мортен Бьосен каза: „Говорих с Кристиан тази сутрин и той се справя добре. Той е със семейството си и е в добро настроение. Очаква се той да бъде изписан скоро и да може да се върне у дома“.

Бьосен заяви в изявлението, че федерацията „се грижи добре за играчите и персонала и поддържа редовен контакт с тях“.

Ериксен получи имплантируем кардио-дефибрилатор в месеците, след като получи спиране на сърдечната дейност по време на първия мач на Дания от груповата фаза на Европейското първенство през 2021 година. Той се завърна към игра по-малко от година след този инцидент. Настоящият му отбор е Волфсбург в Германия, където има договор до сезон 2026-27. Дания не се класира за Световното първенство, което ще започне в края на седмицата.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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