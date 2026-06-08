След като отново колабира на терена: Кристиан Ериксен е добре, скоро ще го изпишат от болницата

Датският национал Кристиан Ериксен е „в добро състояние“ и се очаква да напусне болницата скоро, след като се срина на терена, играейки за Дания в контролата срещу Украйна (2:1), съобщи лекарят на националния отбор в понеделник, цитиран от АП. 34-годишният халф е стискал гърдите си с две ръце при игра без топката, преди да падне на земята в 65-ата минута на международния приятелски мач на Дания срещу Украйна в Одензе в неделя. Полузащитникът напусна терена сам, след като беше прегледан от медицински персонал, съобщи Датската футболна федерация след мача, и се подложи на допълнителни изследвания в Университетската болница в Одензе.

„Ериксен е със семейството си и е в добро настроение“

🚨🇩🇰 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Denmark team doctor Morten Boesen: "Christian Eriksen is doing well and walked off the pitch by himself. As I see it, the pacemaker responded as it should. He was briefly unconscious, but regained consciousness very quickly, and we were quickly in contact… pic.twitter.com/oLx9lw7Sff — EuroFoot (@eurofootcom) June 7, 2026

Лекарят на датския отбор Мортен Бьосен каза: „Говорих с Кристиан тази сутрин и той се справя добре. Той е със семейството си и е в добро настроение. Очаква се той да бъде изписан скоро и да може да се върне у дома“.

Бьосен заяви в изявлението, че федерацията „се грижи добре за играчите и персонала и поддържа редовен контакт с тях“.

Ериксен получи имплантируем кардио-дефибрилатор в месеците, след като получи спиране на сърдечната дейност по време на първия мач на Дания от груповата фаза на Европейското първенство през 2021 година. Той се завърна към игра по-малко от година след този инцидент. Настоящият му отбор е Волфсбург в Германия, където има договор до сезон 2026-27. Дания не се класира за Световното първенство, което ще започне в края на седмицата.

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