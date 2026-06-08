"Мъжете трябва да говорят директно в очите": Вътрешният министър нападна Кандев след оставката

Вътрешният министър Иван Демерджиев разкритикува начина, по който Георги Кандев обяви напускането си от МВР, след като по-рано през деня доскорошният главен секретар съобщи решението си чрез публикация в социалните мрежи. По думите на Демерджиев оставката е дошла изненадващо и без конкретни мотиви, представени пред ръководството на министерството.

"Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада със заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля, без да има изложени мотиви. Аз го питах дали има конкретни мотиви, но той не изложи пред мен такива. По-скоро мотивите му бяха от личен характер, които не смятам, че трябва да споделям", заяви министърът. Още: "Възможно е да е баща му": Вътрешният министър разкри течове от МВР към прокурорския син

Коментарът идва след като Кандев публикува емоционално послание, в което намекна, че не е имал възможност да взема самостоятелни решения и че не желае да носи отговорност за действия, които не зависят от него. Той посочи още, че не иска да бъде "фасада" за чужди решения и че не може да избира между поста и принципите си.

"Мъжете трябва да говорят директно"

От своя страна Демерджиев категорично отхвърли внушенията, че на главния секретар е било оказвано ограничение в работата му, като подчерта, че през цялото време е имал неговото доверие и подкрепа. "Пожелавам успех в политическата му кариера", скочи още вътрешният министър.

"Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Facebook. Не само, че никой не му е пречил, знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие, многократно съм го заявявал и в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си", каза още Демерджиев. Още: "Любопитен съм да чуя Мавродиев": Демерджиев е решен да докара екстрадицията му от Сърбия докрай

Напускането на Кандев предизвика и политически реакции. От "Демократична България" Ивайло Мирчев определи решението като "много ясен и тежък знак за начина на управление" и заяви, че според него доскорошният главен секретар не е разполагал с реална свобода да изпълнява функциите си.