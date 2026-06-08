Нощни ремонти променят движението по АМ “Тракия“

В следващите два дни – на 8 юни (понеделник) и на 9 юни (вторник), през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от АМ “Тракия“ в област Пазарджик от 67-ти до 80-ти км. В отсечката ще се извършва едроплощно изкърпване. Предвижда се в понеделник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а във вторник платното за София. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 ч. вечерта до 7 ч. сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по път I-8 Момин проход – Костенец – Белово – Пазарджик или от пътен възел „Церово“ на автомагистралата по път III-8402 през с. Виноградец, през с. Карабунар, по общинския път до кръстовището с път III-3704 при село Бошуля до гр. Пазарджик.

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При пътен възел “Пазарджик“ превозните средства ще продължат по “Тракия“. В платното от АМ “Тракия“, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.

Движение в платното за Бургас

Снимка БГНЕС

От 10 юни (сряда) след края на работния ден ще се ограничи движението в посока София в 5-километров участък от АМ “Тракия“ от 55-ти до 60-ти км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.

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Ремонтните работи са възложени на “Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ “Тракия“.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към водачите е да бъдат внимателни и да се следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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