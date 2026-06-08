Стана ясно кога започва работа първата АЕЦ в Турция

Първият реакторен блок на първата АЕЦ в Турция - "Аккую" се очаква да започне производство на електроенергия през есента или зимата на тази година, съобщи ръководителят на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от турското издание "Тюркийе тудей" и БТА. По думите му проектът е достигнал важен етап, след като през миналата седмица е било издадено разрешение за започване на зареждане на активната зона на реактора с тестови касети преди въвеждането на ядрено гориво.

Наближава физическото стартиране

"В рамките на около месец ще бъдат извършени тестове на системите преди зареждането с гориво", посочи Лихачов, цитиран от РИА Новости в кулоарите на Международния икономически форум, състоял се в Санкт Петербург от 3 до 6 юни.

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Той допълни, че всички дейности се движат към етапа на физическо стартиране и последващо въвеждане в експлоатация през есенно-зимния период.

Междувременно на площадката на АЕЦ "Аккую" в южната турска провинция Мерсин продължават финалните проверки и пусковите дейности по първи енергоблок. Генералният мениджър на компанията, която отговаря за организацията, координацията на строителството и подготовката за бъдещата експлоатация на централата на място в Турция – "Akkuyu Nuclear Inc.", Сергей Буцких, е заявил пред Анадолската агенция, че строителните и пусковите операции вървят паралелно по всички четири блока на централата.

Буцких е уточнил, че първият блок се намира в решаваща фаза, като оборудването и системите преминават финални контролни изпитания преди въвеждане в експлоатация, а строителството на трети и четвърти блок също се развива по график.

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АЕЦ "Аккую" предвижда изграждането на четири реактора с обща инсталирана мощност от около 4800 мегавата, отбелязва турското издание. След пълното им въвеждане в експлоатация се очаква централата да осигурява приблизително 10% от потреблението на електроенергия в Турция.

Срокът на експлоатация на съоръжението е 60 години с възможност за удължаване с още 20 години.