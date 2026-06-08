Легендарен голмайстор на Левски: Задължително трябва да отстраним няколко отбора в Шампионска лига

Легендарният голмайстор на Левски Михаил Вълчев коментира предстоящото участие на тима в Шампионска лига. Както е известно, „сините“ ще представят България в най-комерсиалния турнир, след като спечелиха титлата в Първа лига. Столичният гранд ще стартира участието си в Шампионска лига от предварителните кръгове на надпреварата, като първият двубой ще се проведе на 7 или 8 юли. Левски ще научи името на първия си съперник след жребия, който ще се тегли на 16 юни.

Михаил Вълчев говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че тимът на Хулио Веласкес задължително трябва да отстрани поне няколко отбора в Шампионска лига, за да се счита участието за успешно. Той също така обърна внимание на лятната селекция като сподели на кои позиции „сините“ трябва да се подсилят.

Левски трябва да се подсили на няколко позиции

„Всички сме доволни от това, което се случва в Левски и извоюваната шампионска титла. Беше доста силен сезон. В почти всички мачове Левски показа, че има силни футболисти и играе най-добър футбол. Момчетата играеха със самочувствие. Резултатите го показват. Да, имаше и някои по-неприятни, но дори и тогава Левски играеше добър футбол. Напълно заслужена беше тази титла и играта беше постоянна. Сега вече се гледа към привличането на нови играчи. Според мен трябва да се вземе един централен защитник още. Най-вече, за да се вдигне конкуренцията“.

„Може би е редно да се подсили и халфовата линия, защото Жоро Костадинов приключи кариерата си, а освен това си тръгнаха Охене и Рилдо. Вече се взе крило и това е добре. Надявам се Рейналдо бързо да се адаптира и да влезе в ритъм. Ще е добре за Левски това да се случи. Явно от ръководството и треньорите са преценили, че той ще бъде от полза за отбора. Може да се увеличи конкуренцията още в атака и да се привлече още един централен нападател. Марко Дуганджич също си отиде. Възможно е да се вземе някой. Един плеймейкър също ще е от полза“.

„Чакаме с нетърпение и мачовете от Шампионска лига. Надявам се да стигнем максимално далеч. Има интересни противници, но в Европа е ясно, че слаби отбори няма. Задължително трябва да се отстранят няколко отбора. Феновете ще са зад момчетата, както винаги. Без значение срещу кой отбор и къде ще се играят мачовете. Те са показали, че за тях няма граници“, заяви Михаил Вълчев.

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