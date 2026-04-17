Отхвърлен от ЦСКА, но герой в живота: Вратарят от Бургас, който каза “не“ на корупцията в "Б" група

17 април 2026, 7:00 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/Официален сайт на ЦСКА
"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Всички сме чували, че е по-добре да си първи на село, отколкото втори в града. Е, в този случай фразата би звучала така: “По-добре първи в живота, отколкото втори в ЦСКА“. Това е краткото описание на една от най-известните случки в живота на Дражо Стоянов. Роден в Бургас, той започва кариерата си в Черноморец. Само на 20 години преминава в ЦСКА, но не успява да се наложи. Връща се в родния град, където играе предимно в Б група. Както за Черноморец, така и за Нефтохимик. Но това не му пречи да остане верен на принципите си.

Дражо Стоянов изиграва само 7 мача за ЦСКА

Дражо Стоянов е роден на 16 май 1953 г. в Бургас. Професионалната си кариера започва едва на 18 години, когато дебютира за Черноморец. Добрите му изяви не остават незабелязани и през 1973 г. е привлечен от ЦСКА. За жалост не успява да се наложи при “армейците“. Конкуренцията на Стоян Йорданов и Йордан Филипов е прекалено силна за него. И след само 7 записани мача за “червените“, той се завръща в Черноморец през 1974 г. Там той играе още 6 години.

Дражо Стоянов

Дражо Стоянов – “Достойно и недостойно“

През 1980 г. Дражо Стоянов преминава в градския съперник Нефтохимик, където става легенда. Играе за отбора цели 10 години, като става и рекордьор по мачове за клуба в Б група. Вратарят записва цели 277 срещи и дори отбелязва 1 гол. Но освен всички тези постижения, той прави още нещо, с което ще бъде запомнен. През сезон 1984/85 на Нефтохимик и Стоянов им предстои мач срещу Арда Кърджали. Именно във връзка с този двубой журналистът Стефан Вълчев пише материал за Дражо Стоянов, озаглавен “Достойно и недостойно“. Той е публикуван в рубриката “Спорт, етика, мъжество“ на вестник “Народен спорт“.

Нефтохимик Бургас

“Нечестните намерения са осуетени“

Поводът за написването на материала е, че на Стоянов му е предложен подкуп от представител на Арда, но той не просто не го е приел, а е осведомил органите на реда. “Преди мача от първенството на Южната "Б" РФГ между Нефтохимик (Бс) и Арда (Кж), изпратено от Кърджали лице се явява в дома на футболния вратар Дражо Стоянов и му предлага немалък подкуп. Почтеният спортист своевременно известява за това на органите на МВР и дружественото ръководство. Нечестните намерения са осуетени“, пише Вълчев.

Така Стоянов влиза в историята на Нефтохимик Бургас и “Б“ група. Не само с рекордните си 277 мача, а и с доблестната си постъпка, която го поставя първи в живота. Въпреки че е бил втори в ЦСКА.

Автор: Николай Илиев

Николай Илиев
