Христо Стоичков със силен коментар за назначението на Ицо Янев в ЦСКА

Легендата на българския футбол Христо Стоичков подкрепи Христо Янев като нов наставник на ЦСКА. Камата определи новия треньор на "червените" като "уникално момче", като смята, че времето ще покаже дали е тошъл в точния момент на стадион "Българска армия". В началото на треньорската си кариера Янев изведе ЦСКА до Купата на България, и то докато отборът бе във "В" група. Сега той отново се завръща при "червените", а според Камата ключово ще бъде да накара футболистите да му вярват.

"Ицо Янев е уникално момче, не е важно къде е бил треньор"

"Познавам много добре Ицо Янев - и като момче, и като футболист. Уникално момче. Къде е бил треньор, не е важно. Оттук нататък е важно да бъде концентриран. Времето ще покаже дали е дошъл в точния момент в ЦСКА. Ако направи така, че всички около него вярват и самите футболисти му вярват, не е трудно да се работи", каза Стоичков.

"Той е бил с мен, най-вече в Ловеч, когато беше най-важният футболист в отбора. Както Ицо Янев, Бодуров, Георги Миланов и останалите млади момчета, тръгнали по този път. Да се надяваме, че Ицо Янев с обичта и харизмата, която има около нас, да успее. Но резултатите са най-важни", добави още Камата за Янев, който е сред най-обичаните футболисти от Сектор Г.

