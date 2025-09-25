Шеф в БФС каза каква е идеята за развитие на националния отбор по футбол

Техническият директор на националните отбори по футбол Кирил Котев представи днес новия национален селекционер Александър Димитров, който поема ”лъвовете” от Илиан Илиев. Илиев напусна след две поражения с по 0:3 от Испания и Грузия през септември.

БФС иска да налага млади момчета в първия отбор на България

"Идеята ни е да вкараме повече млади момчета в първия отбор. За мене лично Александър Димитров е най-добрият вариант за национален селекционер. През годините е бил начело на националните отбори за юноши до 17 и до 19 години и е напълно запознат с повечето момчета, почти всички ги познава лично", започна Котев.

"Убеден съм, че този национален отбор на България има много повече качества и ще покаже по-добри резултати. Но съм съгласен, че когато пък няма такива резултати, най-нормалното нещо е да има критики", допълни бившият защитник и в момента шеф в Българския футболен съюз (БФС).

В по-късен етап от пресконференцията Александър Димитров обясни, че днес няма как треньорът да прави всичко и има нужда от сериозен щаб и подкрепа и времето за "one-man show" отдавна е отминало. В тази посока беше попитан Котев и каква е била комуникацията му с вече новия селекционер, както и какви варианти е имало, освен Димитров.

"За нас е важно да видим единоборство на терена. Не може за цял мач срещу Испания да видим само шест фаула и да не получим нито един жълт картон. С Димитров доста неща сме обсъдили преди подписването на договора му. Ще има промяна, в това съм сигурен".

"Другите треньори, които сме обсъждали, ще си ги запазя за мене и за президента на централата Георги Иванов. Но той (б.а – Александър Димитров) е правилният избор за поста", завърши техническият шеф на националните отбори.

