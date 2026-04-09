Хулио Веласкес: Арда искаше да си тръгне поне с точка, червеният картон ни помогна

09 април 2026, 23:09 часа 658 прочитания 0 коментара

Треньорът на Левски Хулио Веласкес анализира победата срещу Арда Кърджали веднага след края на мача между двата тима. Той е на мнение, че червеният картон на Лъчезар Котев от съперника е бил голям бонус за тима му. 

„Труден мач срещу отбор, който излезе срещу нас с идеята да си тръгне поне с точка. Истина е, че червеният картон ни помогна, защото започнахме нервно и нетърпеливо. След което започнахме да търсим начините, по които да създадем опасности пред вратата им. Проявихме и доза търпение, което се оказа ключово“, каза испанецът.

„По принцип вярвам, че червеният картон винаги може да бъде в твоя полза“, смята той.

„Всеки мач за мен е важен. С ЦСКА предстои не само следващият мач, а ще играем три пъти с тях. Имаме още седем мача до края, трябва да бъдем концентрирани, балансирани, да запазим емоционално равновесие. Относно победата - всяка е важна, това са още три точки, които повдигат духа на отбора“, завърши Веласкес.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
