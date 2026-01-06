"Илия Груев е футболист №1, а Кирил Домусчиев - собственик №1" (ВИДЕО)

Кирил Домусчиев - футболист номер 1 на България?! Този лапсус в предаването "Точно попадение" предизвика смях в студиото между спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Николай Илиев. Разбира се, визира се бившият ас на Лудогорец Кирил Десподов, който в последните години доминира за приза "Футболист на годината", но през тази би следвало наградата да отиде при Илия Груев, тъй като се състезава във Висшата лига.

Кирил Домус...Десподов

Все пак Домусчиев може да бъде номер 1 в класация, но за собственик номер 1. В последните 14 години разградчани са абсолютен хегемон, като никой не може да ги измести от върха. Това може да се промени този сезон, тъй като Левски е лидер в класирането и дава сериозна заявка да вдигне първа титла на България от 2009-та насам.

"Да отбележим и Илия Груев, който игра в мачовете срещу Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Държи високо ниво, дочака своя момент и дано да задържи титулярното си място, защото той в момента и най-добрият ни футболист", заяви спортният журналист Бойко Димитров.

"Той е и основен претендент за приза "Футболист на годината"... Освен ако не видим пак Кирил Домус... Десподов за номер 1. Не Кирил Домусчиев", поправи се водещият на предаването Стефан Йорданов. А колегата му в Actualno.com го допълни: "Кирил Домусчиев е собственик номер 1 в българския футбол".

