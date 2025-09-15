Изгряващ български талант в Първа лига привлече интереса на чуждестранни клубове

В последния мач от осмия кръг на Първа лига Черно море посреща Добруджа на стадион „Тича“ във Варна. Но този сблъсък може да е значително по-интересен за юноша на „моряците“, пише „Мач Телеграф“. Става въпрос за Николай Златев. Говори се, че към него сериозен интерес са проявили клубове от чужбина. Въпросните отбори от известно време следят статистиките на футболиста и са много доволни.

Чуждите клубове ще гледат Николай Златев лично

Сега искат да се убедят дали си струва да го привлекат. За целта ще гледат как играе на живо и така ще оценят представянето му на терена. До този момент 20-годишният Златев е отбелязал 4 гола и стигна до младежкия национален отбор на България. Договорът му с Черно море е до края на сезон 2027-2028, така че „моряците“ ще могат да вземат добри пари за него. В момента според сайта Transfermarkt.com Николай Златев е оценен на 350 000 евро. Смята се, че от „Тича“ може и да искат двойна цена, ако продължи да играе силно.

Черно море се представят прилично от началото на сезона

Преди мача с Добруджа Черно море са на пето място във временното класиране. „Моряците“ имат актив от 12 точки, които записаха в седем мача – три победи, три равенства и една загуба. Те са само на една точка от четвъртия СЦКА 1948.

