Изненада: Вили Вуцов се завърна като треньор в българския футбол!

30 март 2026, 16:51 часа 450 прочитания 0 коментара
Снимка: fcyantra.bg
Велислав Вуцов се завърна като старши треньор в българския футбол! Вуцов поема втородивизионния тим на Миньор Перник, потвърди самият той пред Actualno.com. 58-годишният специалист наследява на поста Владимир Манчев, който напусна по-рано поради семейни причини. Любопитното е, че в Миньор Вили Вуцов ще тренира сина си Петър Вуцов, като двамата работиха заедно и по-рано в Янтра Габрово.

Всъщност Вуцов ще дебютира като наставник на Миньор именно срещу бившия си тим Янтра. Иначе в последните месеци Вили Вуцов има свое YouTube предаване, посветено на български футбол, в което често прави остри коментари по актуални теми. Не е ясно дали Вуцов ще продължи да бъде водещ на предаването, или ще се фокусира изцяло върху треньорската дейност в Миньор.

Вили Вуцов е бил треньор още на Спартак Варна, Спартак Плевен, Черно море, Марек, Калиакра, Левски, Славия, Ботев Пловдив и Царко село. Именно той, като наставник на Славия, спря Левски за титлата на България през 2013-та. Кулминацията в треньорската му кариера бе през 2008-ма, когато застана начело на Левски, но не успя да се задържи по-дълго на "Герена".

Вуцов намира Миньор на 12-то място в класирането с 27 точки, като тимът има две поредни загуби. Освен мач с Янтра, за Миньор идва и среща с Лудогорец II, а после идват и още пет мача от Втора лига. Иначе Вили Вуцов остава пряко свързан с любимия си клуб Левски, като друг от синовете му - Светослав Вуцов, понастоящем е титулярен избор под рамките на вратата на "сините".

Стефан Йорданов Отговорен редактор
