Русия и Украйна са близо до временно прекратяване на въздушните удари?

Украйна очаква отговора на Русия относно евентуално въздушно прекратяване на огъня по време на дипломатически срещи, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на източник от президентската администрация. Според източника, въпросът е бил за прекратяване на огъня във въздуха. Отбелязва се, че американската страна е трябвало да обсъди този въпрос с руснаците.

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„Това е установена практика по време на дипломатически срещи, когато ние не ги удряме, а те не удряха Украйна, и това е в рамките на определени географски и времеви рамки“, отбеляза източникът. От кабинета на президента на Украйна подчертаха, че точният отговор на Русия на предложението на САЩ ще стане известен по-късно тази вечер.

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Източници на изданието от Силите за отбрана, включително тези на фронтовата линия, също така съобщиха, че са получили бойни заповеди за преустановяване на ударите до края на деня на 7 септември.

Мирни преговори с посредничеството на САЩ

По-рано тази вечер стана ясно, че специалните президентски пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Москва и Киев този уикенд за преговори за прекратяване на войната. Според съобщенията, двамата ще започнат пътуването си в петък и ще проведат разговори с Владимир Путин в Кремъл в събота, 5 септември. След това пратениците на Тръмп ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски в Киев в неделя, 6 септември.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че Уиткоф и Къшнър ще занесат предложение в Москва за прекратяване на войната в Украйна. Шефът на Белия дом ги нарече „отлични преговарящи, които са свършили забележителна работа“. Тръмп каза, че ги е изпратил, за да „видят дали можем да постигнем някакво споразумение и може би имаме добър шанс за това“. Тръмп напомни на репортерите, че е прекратил осем войни, но все още не е получил Нобелова награда за мир.

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