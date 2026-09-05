Кабинетът "Радев":

Асен Генов: Радев и Фицо пишат сценарий за европейско отстъпление

05 септември 2026, 1:48 часа 409 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Асен Генов: Радев и Фицо пишат сценарий за европейско отстъпление

България и Словакия се оказваме в една и съща геополитическа компания. Роберт Фицо и Румен Радев говорят на един език, когато става дума за Русия: по-малко конфронтация, повече „дипломация“, по-малко санкции. Това написа на профила си във Facebook журналистът Асен Генов. Поводът за публикацията му е срещата на българския премиер със словашкия му колега в петък.

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Ето какво още написа Асен Генов:

"Звучи разумно. На пръв поглед.

Само че зад тази привидна умереност стои един доста стар модел — зависимостта да се представя като прагматизъм.

Фицо твърди, че Европа трябва да се откаже от „русофобията“, че санкциите вредят на националните интереси, а европейците плащат цената на политика, продиктувана от оръжейната индустрия.

Преди това говори и Румен Радев. От парламентарната трибуна заяви, че „колективният Запад“ не може да победи Русия и че дипломацията е единственото решение. Не ескалацията.

И тук е същественото: и двамата говорят за дипломация, но защитават зависимости, които ограничават собствената им свобода на действие — газ, ядрено гориво, енергетика.

Защото дипломацията не е просто да разговаряш с Москва. Тя е способността да кажеш „не“, без това да поставя под риск собствената ти сигурност и националните ти интереси.

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Когато си зависим от този, с когото преговаряш, това трудно може да се нарече неутралитет. По-скоро е зависимост, представена като „прагматизъм“.

И тук идва геополитическият парадокс: колкото повече говорим за независимост, толкова по-удобно се оказва да зависим от Москва.

България има своето място и своята роля в Европа. Но тази роля не трябва да е гласът на Москва в Брюксел.

Освен ако, разбира се, не сме решили, че това е новият ни принос към европейската външна политика.

Въпросът е прост:

Какъв път ще изберем?"

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Русия Роберт Фицо Асен Генов Румен Радев война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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