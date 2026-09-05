Испанската полиция арестува Стоян Колев по време на живо излъчване (ВИДЕО)

Издирваният Стоян Колев, който се укриваше от известно време в Европа, беше арестуван от испански полицаи, докато излъчваше на живо в социалните си канали. От клипчето се вижда как полицаите влизат и с премерени действия и без излишна сила слагат белезници на ръцете на Колев и го отвеждат. Очаква се да бъде предаден на българските власти.

Какво е направил Колев

Припомняме, че Колев наруши наложената му мярка "домашен арест" през август и бе обявен за общодържавно издирване. 39-годишният инфлуенсър беше предаден на съд на 12 август за няколко деяния. Според обвинението на 16 юни той е шофирал агресивно и с висока скорост по автомагистрала "Тракия" в районите на София и Пазарджик. При движението си е приближавал опасно други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка.

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Колев е подсъдим и заради поведението си на 19 юни в Съдебната палата в Пазарджик. След като му е била определена мярка "задържане под стража", той според обвинението е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.Срещу него има обвинение и за управление на автомобил след употреба на кокаин, установено с химикотоксикологично изследване.