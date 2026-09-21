"Лятото си отива": Николай Василковски разкри ще се върне ли топлото време

Преминава студен атмосферен фронт, който ще сложи кратко край на лятото за няколко дни. Очаква се силен студен вятър. Сутрин ще е 4-5 градуса. Това обаче ще е за кратко, след това пак ни очакват температури от над 25 градуса. В планините се очаква и сняг. Валежите ще са локални. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

ОЩЕ: Внимание: Жълт код за бурен вятър в 12 области в понеделник

Синоптикът разкри, че до края на седмицата облачността ще е с тенденция към разкъсване и слънчево време. В самия край на периода е възможно да има по-съществени заоблачавания в източната половина, където не са изключени незначителни локални превалявания.

Температурите в понеделник ще се движат между 25 и 30 - 32 градуса, като това ще е преди усилването на студения вятър. След това преминаващият фронт ще ги понижи. "Към сряда – четвъртък сутрин рано в котловините на Западна България термометрите ще измерват около 4-5 градуса, през деня в страната ще показват между 18 и 23 градуса", каза Василковски.

Последните дни на септември и първите на октомври ще са преобладаващо слънчеви. "Очакват се минимални локални смущения, с усещане за ранна есен, но със сигурност не и студени. Ранните прогнози допускат по-голяма вероятност за дъжд около 4-5 октомври. Температурите ще се стабилизират около и над есенните нива – най-често ще са от 22 до към 27 градуса", каза той.