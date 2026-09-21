Войната в Иран::

"Лятото си отива": Николай Василковски разкри ще се върне ли топлото време

21 септември 2026, 7:40 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Лятото си отива": Николай Василковски разкри ще се върне ли топлото време

Преминава студен атмосферен фронт, който ще сложи кратко край на лятото за няколко дни. Очаква се силен студен вятър. Сутрин ще е 4-5 градуса. Това обаче ще е за кратко, след това пак ни очакват температури от над 25 градуса. В планините се очаква и сняг. Валежите ще са локални. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

ОЩЕ: Внимание: Жълт код за бурен вятър в 12 области в понеделник

Синоптикът разкри, че до края на седмицата облачността ще е с тенденция към разкъсване и слънчево време. В самия край на периода е възможно да има по-съществени заоблачавания в източната половина, където не са изключени незначителни локални превалявания.

Температурите в понеделник ще се движат между 25 и 30 - 32 градуса, като това ще е преди усилването на студения вятър. След това преминаващият фронт ще ги понижи. "Към сряда – четвъртък сутрин рано в котловините на Западна България термометрите ще измерват около 4-5 градуса, през деня в страната ще показват между 18 и 23 градуса", каза Василковски.

Последните дни на септември и първите на октомври ще са преобладаващо слънчеви. "Очакват се минимални локални смущения, с усещане за ранна есен, но със сигурност не и студени. Ранните прогнози допускат по-голяма вероятност за дъжд около 4-5 октомври. Температурите ще се стабилизират около и над есенните нива – най-често ще са от 22 до към 27 градуса", каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
лято есен прогноза за времето захлаждане Николай Василковски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес