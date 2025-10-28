Ясен е още един 1/8-финалист за Купата на България - тим от Първа лига преодоля корав съперник от втория ешелон

Отборът на Арда се класира за 1/8-финалите на турнира за Купата на България. При визитата си на стадион "Спартак" във Варна на втородивизионния тим на Фратрия момчетата на треньора Александър Тунчев спечелиха с 2:1. Първото положение в срещата бе за домакините в 11-ата минута, когато Ксавело Дривентак центрира отляво, а Румен Руменов засече топката с глава, но тя премина над вратата. В 15-ата минута Атанас Кабов стреля по диагонал отдясно, но топката премина встрани от вратата на Фратрия.

Арда продължава напред в Купата на България

В 33-ата минута Ксавело Дривентак бе изведен срещу вратаря на гостите отдясно и стреля, но стражът Ивайло Неделчев отрази удара. В 42-ата минута Арда откри резултата. След центриране топката бе изчистена лошо от играч на домакините, а Джелал Хюсеинов засече топката от няколко метра за 1:0. В 50-ата минута домакините изравниха резултата. Дидис Пита изведе в отлична позиция Мирослав Маринов, който напредна и стреля покрай излезлия да го посреща вратар Ивайло Неделчев и вкара за 1:1.

В 65-ата минута Арда отново поведе в резултата. След центриране в наказателното поле на домакините топката чрез Антонио Вутов стигна на втора греда до Андре Шиняшики, който от три-четири метра по диагонал не сгреши и вкара победния гол за тима на Александър Тунчев и го класира за следващия кръг на турнира. В 90+3 минута Мирослав Маринов можеше да изравни резултата и мачът да отиде към продължения, но той от чиста позиция от няколко метра стреля над вратата. / БТА

