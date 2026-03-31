Ясен е първият съперник на България в Лигата на нациите

Националният отбор по футбол на България ще започне участието си в новото издание на Лигата на нациите с двубой срещу Люксембург, който трябва да се изиграе на 26 септември на родна земя. Това стана ясно, след като тимът от Великото херцогство постигна категоричен успех над Малта с 3:0 в реванша от от плейофа за изкачване/изпадане между дивизии "C" и "D". С общ резултат 5:0 Люксембург остава в трета дивизия.

Венсан Тил откри резултата през първата част, а в самия и край Синани пропусна дузпа за домакините. В 51-вата минута обаче Данел Синани удвои преднината на домакините. В 64-тата минута Мбонг получи втори жълт картон и остави Малта с човек по-малко на терена. Малко по-късно появилият се от скамейката Томас Морейра покачи на 3:0.

Le Luxembourg reste en Ligue C ! 🦁🇱🇺



Quel match de nos Lions Rouges qui nous ont prouvé qu‘ils n‘ont rien à faire en Ligue D ! 🤩



🇱🇺 LUXEMBOURG (5) 3-0 (0) MALTE 🇲🇹

Така с общ резултат 5:0 Люксембург си гарантира оставането в трета дивизия и ще играе в група 4, в която са България, Исландия и Естония. Тимът на Латвия ще участва в лига “С” на Лига на нациите и през новия сезон на надпреварата, тъй като се спаси от изпадане. В директен плейоф отборът за втори път победи Гибралтар с 1:0 - общ резултат 2:0.

ОЩЕ: Националният селекционер на България недоумява защо го питат за важен играч на Лудогорец