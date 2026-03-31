Националният селекционер на България недоумява защо го питат за важен играч на Лудогорец

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров говори пред медиите при завръщането на "лъвовете" от турнира FIFA Series в Индонезия. Специалистът недоумява защо го питат за Антон Недялков, който не беше повикан в редиците на "трикольорите". Треньорът обясни, че няма да отговаря на критиките, защото го прави със своята работа и даването на път на младите. Според наставника отборът е нямал избор дали да участва в надпреварата.

Димитров: Нямаме думата, когато ФИФА определя сериите

“Съболезнования на семейството на Борислав Михайлов. Той беше един обединител, който със своята кончина според мен иска да ни покаже, че е време малко да се смирим и да станем по-добри хора. Да спрем да се атакуваме. Ако върнете мои интервюта назад, винаги съм казвал, че ние се самоунищожаваме като нация, когато се атакуваме. Дано тази кончина послужи да сме по-добри хора", заяви Димитров.

„Премерихме сили с държави от други континенти и за нас е радващото, че се прибираме като победители. Това е една добра основа да се види тези млади играчи доколко може да се разчита на тях в предстоящите мачове от Лигата на нациите. Доволен съм от всеки един от тях. Трябва ли да отговарям на критиките?! Няма да им отговарям. Моят отговор е само в работа с млади състезатели, даване на път. Това е моят отговор“, категоричен е той.

„Кога Антон Недялков е бил в националния отбор, откакто аз съм треньор? Кога е бил? За останалите няма проблем, но защо ме питате за Антон Недялков. Ще решаваме в бъдеще, вратите на националния не са затворени за никого. Нямаме думата, когато ФИФА определя сериите. С оглед на това, че федерацията иска да домакинства на такъв турнир, участието ни беше задължително. Турнирът се увеличава. Смятам, че няма за какво да се дискутира“, каза още селекционерът на България.

ОЩЕ: Жалко! След червен картон и много пропуски: България загуби още точки и се отдалечи от Евро 2027