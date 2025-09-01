Кирил Десподов се закани на Испания: Респект на терена няма да има!

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов говори преди срещата на "лъвовете" с Испания. Както е известно, страната ни попадна в една група с европейския шампион, Грузия и Турция за квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. България ще приеме "Ла Фурия" в първия мач от кампанията. Срещата ще се изиграе на 4 септември на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Десподов вярва, че България може да изненада Испания

Десподов даде ексклузивно интервю за dsport, в което коментира как отборът ни ще подходи към мача с Испания. Той е категоричен, че респект към европейския шампион трябва да има само извън терена и допълни, че той и съотборниците му трябва да покажат най-доброто от себе си. Вчера от Българския футболен съюз обявиха, че всичките 40 000 билети за мача са разпродадени, което значи, че срещата ще се играе пред пълни трибуни. Десподов смята, че това ще бъде голям плюс за "лъвовете".

"Респект към Испания трябва да има, докато стъпим на терена, оттам нататък не трябва да има респект. Трябва да покажем най-доброто от себе си", каза Десподов пред камерата на dsport. "Стадионът ще бъде пълен, а това е плюс за нас. Надявам се да извлечем максимума от този мач. Също така трябва да бъдем реалисти. Ние ще излезем и ще играем, може и да ги изненадаме. Нищо не се знае."

Най-успешният български футболист Христо Стоичков също вярва, че тимът ни може да изненада Испания. Той коментира въпроса, както и как се спира Ламин Ямал.