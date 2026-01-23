Лайфстайл:

Клуб от Първа лига взе футболист на Лудогорец

23 януари 2026, 11:29 часа 233 прочитания 0 коментара

Ботев Пловдив взе колумбийския футболист Емерсон Родригес от Лудогорец. Крилото ще играе под наем за „канарчетата“ до края на сезона. Родригес вече се присъедини към пловдивския гранд в Анталия, където отборът провежда зимната си подготовка. 25-годишният футболист не успя да се наложи в българския шампион, като през този сезон има повече мачове за втория отбор на Лудогорец, отколкото за представителния тим.

Емерсон Родригес преминава под наем от Лудогорец в Ботев Пловдив

Емерсон Родригес се присъедини към „орлите“ в началото на миналата година от Интер Маями срещу 1.11 милиона евро. От тогава той е записал 20 мача за мъжкия отбор, в които е вкарал 2 гола и е дал 6 асистенции. Но през този сезон той е изиграл повече мачове за дубъла (9), отколкото за първия тим (8). С преминаването си под наем в Ботев Пловдив, Родригес ще може да натрупа опит в Първа лига и да завиши значително шансовете си да се бори за място в първия отбор на Лудогорец.

Емерсон Родригес

Родригес е седми нов в Ботев Пловдив

Колумбиецът е седмото ново попълнение на „канарчетата“ през зимния трансферен прозорец. Другите шестима нови са Педро Игор, Уилямс Чимезе, Закариа Тиндано, Брайън Хейн, Карлос Алгара и Алекса Мараш. Ботев Пловдив е на 11-то място след края на първия полусезон в Първа лига. „Канарчетата“ спечелиха 21 точки от 19 мача – 6 победи, 3 равенства и 10 загуби. Лудогорец е трети, като е с равни точни с втория ЦСКА 1948 (37) и на 7 зад лидера Левски.

Николай Илиев
