Клуб от Първа лига взе футболист на Лудогорец

Ботев Пловдив взе колумбийския футболист Емерсон Родригес от Лудогорец. Крилото ще играе под наем за „канарчетата“ до края на сезона. Родригес вече се присъедини към пловдивския гранд в Анталия, където отборът провежда зимната си подготовка. 25-годишният футболист не успя да се наложи в българския шампион, като през този сезон има повече мачове за втория отбор на Лудогорец, отколкото за представителния тим.

Емерсон Родригес преминава под наем от Лудогорец в Ботев Пловдив

Емерсон Родригес се присъедини към „орлите“ в началото на миналата година от Интер Маями срещу 1.11 милиона евро. От тогава той е записал 20 мача за мъжкия отбор, в които е вкарал 2 гола и е дал 6 асистенции. Но през този сезон той е изиграл повече мачове за дубъла (9), отколкото за първия тим (8). С преминаването си под наем в Ботев Пловдив, Родригес ще може да натрупа опит в Първа лига и да завиши значително шансовете си да се бори за място в първия отбор на Лудогорец.

Родригес е седми нов в Ботев Пловдив

Колумбиецът е седмото ново попълнение на „канарчетата“ през зимния трансферен прозорец. Другите шестима нови са Педро Игор, Уилямс Чимезе, Закариа Тиндано, Брайън Хейн, Карлос Алгара и Алекса Мараш. Ботев Пловдив е на 11-то място след края на първия полусезон в Първа лига. „Канарчетата“ спечелиха 21 точки от 19 мача – 6 победи, 3 равенства и 10 загуби. Лудогорец е трети, като е с равни точни с втория ЦСКА 1948 (37) и на 7 зад лидера Левски.

