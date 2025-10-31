Войната в Украйна:

Кметът на Пловдив събра капитаните на Ботев и Локомотив – призоваха за уважение между феновете преди дербито на града

31 октомври 2025, 12:08 часа 283 прочитания 0 коментара

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и капитаните на футболните Ботев и Локомотив - Тодор Неделев и Димитър Илиев, призоваха за взаимно уважение между привържениците преди дербито на града в събота.

Тримата присъстваха на специална среща в Община Пловдив, организирана във връзка с предстоящия футболен двубой, заедно с председателя на общинския съвет Атанас Узунов, заместник-кмета Николай Бухалов и легендата на Ботев Петър Зехтински. Мачът между двата тима е на 1 ноември от 14:45 часа на „Лаута“.

Дербито на Пловдив е в събота 

Кметът Димитров подчерта, че феновете трябва да подкрепят своя любим отбор без омраза и без насилие.

„Утре - 1 ноември – в Деня на народните будители Пловдив ще оживее с ритъма на вечното дерби между Локомотив и Ботев. Това е ден на страст, ден на емоции, но и на гордост, защото няма град с по-силна футболна душа. Нека обаче не забравяме - Пловдив стои над всичко. Нашият град е по-голям от всяко едно съперничество. Призовавам феновете на двата отбора да подкрепят своите любимци с уважение, но без омраза, без насилие. Нека покажем, че можем да сме съперници на терена, но да бъдем заедно извън него. Да превърнем дербито в празник на града. Да покажем, че Пловдив заслужава уважение“, призова кметът на Пловдив.

Към този призив се присъединиха и капитаните на двата отбора. Димитър Илиев даде пример за отношенията между него и Тодор Неделев и уважението, което двамата имат помежду си.

Димитър Илиев Локомотив Пловдив

„Призовавам към същото – след дербито да се говори за това, което се е случило на терена. Да покажем как Пловдив е най-футболният град. Винаги давам пример за отношенията между мен и Тошко – 90 минути на терена сме врагове, но в момента в който мачът свърши, подаваме си ръка, прегръщаме се и уважението го има. Апелирам особено към подрастващите - да мислят какво правят, защото с едно необмислено действие могат да променят както своя живот, така и нечий друг. Нека футболната страст и омраза да остане само на терена. Ние като футболисти ще направим всичко възможно да покажем, че това дерби е едно от най-значимите в България и се надявам по-добрият да победи“, заяви Илиев.

Тодор Неделев също бе на мнение, че всичко в дербито трябва да се реши на терена и не трябва да се допуска да има ексцесии между привържениците на двата отбора.

Тодор Неделев Ботев Пловдив

„Тази инициатива е много добра. Най-важно е всичко да се реши на терена. Не трябва да има ексцесии. Призоваваме феновете да подкрепят отборите си и да покажем на цяла България, че това дерби се решава на терена, а не извън него. Нека да има феърплей и нека по-добрият отбор да спечели“, каза капитанът на Ботев (Пловдив).

Председателят на общинския съвет Атанас Узунов и легендата на „канарчетата“ Петър Зехтински също взеха думата и се присъединиха към призива за взаимно уважение.

БТА припомня, че в четвъртък от ръководствата на двата футболни клуба също излязоха с официални позиции за толерантност преди предстоящия футболен сблъсък.

