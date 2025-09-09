Войната в Украйна:

09 септември 2025, 11:59 часа 435 прочитания 0 коментара
Колелото се завърта: Познат кандидат отново спряган за селекционер на България

Постът селекционер на националния отбор по футбол на България отново е на дневен ред, след като късно снощи стана ясно, че Илиан Илиев най-вероятно ще оваканти позицията. Сред спряганите имена са тези на Димитър Димитров - Херо, Стойчо Младенов и Любослав Пенев. А сега колегите от Sportal.bg съобщават, че сред разглежданите варианти е и селекционерът на младежкия национален тим - Александър Димитров.

Александър Димитров сред разглежданите варианти за нов национален селекционер

Днес предстои среща между Илиан Илиев и Георги Иванов, на която да се определи бъдещето на специалиста. Треньорът на Черно море сам е инициирал срещата заради високото напрежение около представянето на националния отбор в първите два мача от световните квалификации. Както е известно, България претърпя загуби от Испания и Грузия, а това доведе до сериозни критики към представителния ни отбор.

Александър Димитров

Както се е случвало и в миналото при подобни кризи, едно от първите спрягани имена за поста национален селекционер на мъжкия отбор на България е това на Александър Димитров. Сега той отново е свързван с поста. В последните години специалистът показа последователна работа начело на младежкия ни отбор, като в даден момент имаше възможност да поеме и мъжете, но предпочете да остане на поста си.

Според други информации, в БФС вече са избрали наследника на Илиан Илиев - име, което вече е заставало начело на националния отбор.

Стефан Йорданов
