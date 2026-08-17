Голям удар на границата с България: Румъния залови фалшиви стоки и цигари

Цигари и стоки, за които е вероятно да са фалшифицирани, на стойност приблизително 1,2 милиона леи, или 241 000 евро, са били иззети от граничната полиция на Румъния, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Акцията станала по време на контролни действия, проведени в края на миналата седмица на Национален път 5 при Гюргево. Контролът е бил насочен към транспортни средства, пътуващи по маршрутите Турция-Румъния и България - Румъния.

В периода от 14 до 16 август са спрени за проверка на Национален път 5, Гюргево-Букурещ, няколко транспортни средства, пътуващи по маршрутите Турция - Румъния и България - Румъния. След проверките са открити 3543 артикула дрехи, обувки, кожени изделия и парфюмерия, вероятно фалшиви, с гравирани имената на защитени марки, както и 19 200 цигари (960 кутии) от различни марки, без данъчен печат.

Замесени са българи, турци и румънци

Стоките са принадлежали на турски, румънски и български граждани, шофьори и пътници на автобуси и автомобили, които не са могли да представят документи, удостоверяващи произхода или автентичността им.

Лицата, в които са открити стоките и цигарите, се разследват за извършване на престъпленията пускане в обращение на фалшифицирани стоки и притежание извън фискален склад или търговия на територията на Румъния с акцизни стоки, без да са маркирани или маркирани неподходящо или с фалшиви маркировки. ОШЕ: ГДБОП пресече канал за контрабандни цигари от Гърция за Румъния (ВИДЕО)