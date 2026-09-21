Wizz Air Sofia Marathon 2026 очаква рекорден брой участници

Над 11 000 бегачи от 66 държави ще вземат участие в Софийския маратон тази година

На 10 и 11 октомври София отново ще бъде домакин на Wizz Air Sofia Marathon, спортно събитие, превърнало се в традиция за столицата ни. След рекордното издание на маратона през миналия сезон и поради засиления международен интерес, тази година ще се включат над 11 000 участници. До 16 септември са се записали 1 400 чужденци от 66 държави, а общият награден фонд възлиза на 14 550 евро.

По програма на 10 октомври ще се проведат масовото бягане на 5 км. и дисциплината от 10 км., а на 11 октомври - стартовете на 21 км., класическият 42 км. маратон и новата дисциплина RelayRun – щафета 2x21 км., в която двама участници споделят маратонската дистанция. Поради високия интерес квотите за класическата дистанция от 42 км. и полумаратона 21 км. са изчерпани 10 дни преди края на редовната регистрация.

Маршрутът на Wizz Air Sofia Marathon преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата, сред които Националната художествена галерия на пл. „Княз Александър I“, храм-паметникът „Александър Невски“, Народното събрание, Ларгото, пл. „Света Неделя“, ул. Алабин, бул. Васил Левски и Лъвов мост. В края на трасето е разположен и най-трудният момент заради денивелацията - мостът „Чавдар”.

„Международният интерес към маратона е важна стъпка в създаването на видимост за София като модерна европейска дестинация за активен туризъм, тъй като съчетава два силни мотива за пътуване - спорт и преживяване. За много от чуждестранните участници състезанието е повод не просто да посетят България, а да останат в София, да разгледат града и да го преживеят по необичаен начин - буквално „в движение“.“, коментират от Wizz Air Sofia Marathon.

В продължение на шест дни, в експо зоната посетителите ще могат да тестват нови продукти, да получат професионална консултация и да се възползват от специални оферти. Там те ще имат възможността да завъртят колело на късмета на BILLA и да спечелят продукти от собствените марки на компанията, както и други вкусни и зареждащи изненади от шатрата на BILLA.