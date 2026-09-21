След 20 години чакане: Терзиев с добри новини за пътя към детската болница

Пореден пробив за Софийския околовръстен път след повече от две десетилетия чакане. Националният експертен съвет одобри устройствения план (ПУП) за последния незавършен участък. Това обяви кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. "Одобрението на ПУП не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората", каза той.

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Градоначалникът разкри, че по тяхна инициатива през 2025 г. са постигнали споразумение между Столичната община, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Здравната инвестиционна компания с конкретни отговорности и срокове за инфраструктурата около Националната детска болница и свързания с нея участък от Околовръстния път.

"Работим по три устройствени плана за инфраструктурата около Детската болница – за улицата до нея, голям паркинг с подземна връзка и електрическата подстанция“, посочва още той. И припомня за отчуждаването на 21 имота за транспортния достъп до болницата. "За 14 процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени. Подготвяме довеждащата инфраструктура и връзките ѝ със Софийския околовръстен път", съобщава също Терзиев.

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"Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата Национална детска болница – място, към което ще пътуват деца и семейства от цяла България. Затова завършването на Околовръстния е важно за София и е ангажимент с национално значение", казва Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството.