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2 седмици протест: Денонощно хора ще бъдат затворени в клетка пред парламента

21 септември 2026, 10:01 часа 1047 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Невидими животни﻿
2 седмици протест: Денонощно хора ще бъдат затворени в клетка пред парламента

Като форма на нов протест хора ще бъдат затворени денонощно в клетка до Народното събрание в продължение на 2 пълни седмици.

Акцията започва на пл. Атанас Буров (пред Президентството) – срещу сградата на Народното събрание, тази сряда, 23 септември, от 8:00 ч., и ще приключи на 6 октомври в 22:00 ч., а причината е искането за забрана на единичните изолационни клетки за телета. 

"След като на 14 май посрещнаха депутатите с 10 клетки за ден, на 23 септември организацията "Невидими животни" започва протестната акция "Седмици в клетка", която да напомни на депутатите за направените от тях обещания, докато се бореха за нашия вот", обявиха от организаторите.

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По думите им в продължение на 2 пълни седмици, по 24 часа на ден ще има човек в клетка до сградата на Народното събрание, като близо 200 доброволци ще се редуват на 12-часови смени, за да напомнят на народните представители, че предизборните обещания са, за да се изпълняват.

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"Затварянето на новородени телета в единични изолационни клетки от самото им раждане е жестокост към невинни същества, а прекратяването ѝ е морален въпрос, на който депутатите трябва да имат отговор, защото обществото го очаква. Над 150 000 подписа под петиция за забрана на единичните изолационни клетки за телета бяха внесени в Народното събрание през юни. Според национално представително социологическо проучване от "МаркетЛинкс", проведено през март, 82% подкрепят прекратяване на тази жестока практика", добавиха от "Невидими животни".

В петицията се посочва, че трябва да се спре практиката - новородени телета да бъдат отделяни от майките си малко след раждането и настанявани сами в клетки.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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