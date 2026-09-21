75-годишен пострада тежко по време на LUNAR в София

Инцидент с възрастен мъж е станал по време на LUNAR в София, видя репортер на Actualno.com. Всичко станало внезапно, когато мъжът паднал на земята в района на църквата "Св. Неделя", а при падането си ударил тила и впоследствие около него имало локва кръв. По данни на Центъра на за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в София става дума за 75-годишен мъж в нелеко състояние. Екипът от спешни медици е имал съмнения за фрактура на базата на черепа - това е мястото, където черепът се съединява с врата.

"Спешният екип е имал съмнения, че може да е счупена базата на черепа", каза пред Actualno.com говорителят на ЦСМП - София Катя Сунгарска.

Пострадалият е откаран във ВМА.

Забавила ли се е линейката?

Според нашия репортер инцидентът е станал около 20.00 ч., след което на място дошла полиция, която подала сигнала до Спешна помощ. Според Сунгарска сигналът е подаден до Спешна помощ в 20.30 ч., като линейката е била на място в 20.42 ч.

Тя не разполага с данни кога се е случило събитието и колко време е отнело на полицията да подаде сигнала.

"При положение, че има събитие, разбирате, че и придвижването става по-бавно и тези десетина минути са абсолютно нормални. Линейката не може да лети", каза Сунгарска. ОЩЕ: LUNAR отново превръща София в световна сцена

Недостигът на линейки в София

Случаят повдига въпроса и достатъчни ли са линейките в София. Припомняме, че през 2025 г. по данни на ЦСМП - София, цитирани от бТВ, за населението на София при санитарен минимум 80 спешни екипа - центърът разполага с 10-12 екипа, което означава, че се падат по 10 линейки на дежурство. ОЩЕ: Скоро няма какво да чакате бързо да дойде линейка навсякъде в България: "Спешна помощ" чезне