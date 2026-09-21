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Само на 27: Почина едно от децата на топмодела Синди Крауфорд

21 септември 2026, 9:49 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Само на 27: Почина едно от децата на топмодела Синди Крауфорд

Огромна трагедия споделя семейството на томподела Синди Крауфорд. Пресли Гербер, синът на емблематичнаа манекенка, почина на 27-годишна възраст. Гербер, който беше модел, е починал в неделя в рехабилитационен център, според документите, подадени от съдебния лекар на окръг Лос Анджелис. Причината за смъртта не е посочена, съобщава BBC. Али Дженкинс, представител на Кроуфорд и съпруга ѝ Ранди Гербер, заяви пред CBS: "Семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент."

За Пресли Гербер

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Снимка: Getty Images

Гербер беше модел, подобно на майка си и по-малката си сестра Кая, като направи дебюта си на подиума за италианската марка Moschino едва на 16 години. След това той позира за марки като Burberry, Dolce & Gabbana и Bottega Veneta. Баща му Ранди Гербер, известен бизнесмен, е съосновател на марката текила Casamigos заедно с Джордж Клуни.

През последните години Гербер говореше открито за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици. През 2023 г. той заяви в подкаста "Studio 22": "След като се борих с психични проблеми, депресия и някои други неща, които съпътстват това, мисля, че независимо дали ще помогна на един човек, или на сто души да излязат от състоянието, в което бях аз в един момент от живота си, това е всичко, което трябва да направя."

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А в тазмесечното издание на американското списание "Vogue" Кая разказа за борбата на брат си със зависимостта. Тя каза: "Когато в едно семейство се случи нещо подобно, това сякаш ни срива всички. Мисля, че именно затова започнах да се възприемам като "лесната" и никога не исках да моля за помощ.".

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звезди Синди Крауфорд почина Пресли Гербер
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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